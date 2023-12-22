Число погибших в результате землетрясения в Китае выросло до 144
- Азия и мир, происшествия
- 11:24, 22 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Китае, которое произошло 18 декабря, увеличилось до 144 человек, сообщает Центральное телевидение страны (CCTV).
Как уточняет CCTV, 113 погибших были жителями провинции Ганьсу на севере центральной части Китая, 31 — провинции Цинхай. В этом же регионе три человека числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае 18 декабря. Очаг находился на глубине 10 км. По данным CCTV, в результате землетрясения ранения получили более 300 человек. В стране введен второй из четырех уровней экстренного реагирования (первый — наивысший).
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