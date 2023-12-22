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Появилось видео со стрелком, который убил 15 человек в Праге

CentralAsia (CA) -  Днем 21 декабря в здании философского факультета Карлова университета, расположенного на центральной площади Яна Палаха в Праге, произошла стрельба. По данным полиции, погибли 15 человек, включая стрелка, пострадали 25 человек.

В соцсети появилось видео стрельбы.

По версии следствия, стрелок был студентом одного из факультетов, у него была лицензия на хранение огнестрельного оружия. Молодой человек совершил самоубийство. Полиция проверяет версию о том, что вдохновить на преступление его могло недавнее нападение на гимназию в Брянске. Перед стрельбой обвиняемый убил своего отца. Правительство Чехии объявило субботу, 23 декабря, национальным днем траура.

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