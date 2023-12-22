Появилось видео со стрелком, который убил 15 человек в Праге

- Азия и мир, происшествия
- 12:00, 22 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Днем 21 декабря в здании философского факультета Карлова университета, расположенного на центральной площади Яна Палаха в Праге, произошла стрельба. По данным полиции, погибли 15 человек, включая стрелка, пострадали 25 человек.
В соцсети появилось видео стрельбы.
New full footage of the shooting in Prague! He was suspested of another murder last week!#Praha #Prague #Česko #Czech #SHOOTING #Europe #massshooting#BREAKING_NEWS prag çekya #SonDakika breaking #غزة_تستغيث #언제나세훈이편 #Praga #Czechia— Musa Kayrak (@musakayrak) December 21, 2023
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По версии следствия, стрелок был студентом одного из факультетов, у него была лицензия на хранение огнестрельного оружия. Молодой человек совершил самоубийство. Полиция проверяет версию о том, что вдохновить на преступление его могло недавнее нападение на гимназию в Брянске. Перед стрельбой обвиняемый убил своего отца. Правительство Чехии объявило субботу, 23 декабря, национальным днем траура.