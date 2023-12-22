Российский политик предложил присоединить Узбекистан к России, чтобы на месте учить «гастарбайтеров». Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана

Захар Прилепин.

CentralAsia (UZ) - Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин заявил, что территории, откуда в Россию «едут гастарбайтеры», следует «просто присоединять и на месте обучать русскому языку». В качестве примера он назвал Узбекистан.

«Я искренне стою за то, чтобы территории, из которых едут к нам гастарбайтеры, присоединять, чтобы на месте их обучать русскому языку – не здесь их учить, а в Узбекистане, допустим. Я всерьез на самом деле говорю, я не шучу. Будем далее продвигать тему и дезавуировать документацию о распаде Советского союза, что позволит нам в любой момент сказать, что так как два миллиона ваших граждан находится на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию», – сказал Захар Прилепин на заседании Объединенного совета командиров своих структур.

Посла РФ Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина.

В узбекском МИД отметили, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров дружественной страны носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на отношениях между Узбекистаном и Россией.

В ответ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства РФ в отношении дружественного и независимого Узбекистана. Он особо подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывание Прилепина не отражает официальную позицию России, а является «его личным мнением».

«Рoссийская стoрoна неoднoкратнo пoдчеркивала, чтo привлечение трудoвых ресурсов из-за рубежа, из дружественных стран отвечает интересам как России, так и государств-экспортеров таких услуг. Высказывания Прилепина являются его личным мнением, кoтoрое даже oтдаленнo не oтражает официальную позицию РФ», — сказала Мария Захарова в ходе брифинга.