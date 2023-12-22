Министр обороны Украины заявил СМИ о планах мобилизации граждан, живущих за границей. Его пресс-служба заверяет, что это не так

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал в интервью изданиям Die Welt, Bild и Politico, что в 2024 году его ведомство планирует привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей.

Как пишет Die Welt, в ходе беседы Умеров говорил о «приглашении» явиться в армию, но дал понять, что для тех, кто на него не откликнется, последуют санкции. «Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — заявил министр обороны.

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку. Выступать за свою страну и служить ей — это не наказание. Это честь», — цитирует Умерова Bild.

Позже в пресс-службе Минобороны Украины разъяснили слова Умерова, заявив, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы». «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к армии], они приезжают в Украину и присоединяются», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он еще не дал согласие на это предложение — в том числе потому что в законодательстве пока нет четких критериев ротации мобилизованных.