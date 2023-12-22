Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших при стрельбе в Праге, - МИД

CentralAsia (KZ) - Среди пострадавших и погибших при стрельбе в университете в Праге казахстанцев нет, заявили в министерстве иностранных дел.

«По предварительной информации чешских властей, среди жертв и пострадавших граждан Республики Казахстан нет», – сообщил директор департамента коммуникаций МИД Республики Казахстан Айбек Смадияров.

В четверг 24-летний студент застрелил своего отца, затем убил 14 человек и ранил еще 25 в Карловом университете, а после, покончил с собой.

Трагедия произошла на территории философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге. Ранее полиция получила предупреждение о том, что подозреваемый, вероятно, направлялся в Прагу из своего родного города с намерением покончить с собой.

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