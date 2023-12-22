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В Казахстане из-за непогоды закрыли перевал Кордай
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане по состоянию на 13:00 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий на двух участках автодорог республиканского значения ввели ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол».

В Жамбылской области ограничение ввели на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» с 159 по 238 километр, от села Кенен до села Кайнар (новый перевал «Кордай»). Движение автотранспорта осуществляется по старому перевалу «Кордай».

В Жетысуской области ограничено движение по трассе «Ушарал-Достык» от 84 до 184 километра, на участке от станции Коктума до станции Достык.

Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Сообщается также, что на автодорогах республиканского значения задействовано 718 единиц техники.

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