За убийством куратора ЧВК «Вагнера» Пригожина стоит секретарь Совбеза РФ Патрушев, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - За гибелью куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стоит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

Американская газета называет его «правой рукой Путина» на протяжении десятилетий.

По данным WSJ, взрывное устройство было помещено под крыло самолета, на котором Пригожин направлялся домой в Питер. Путин ранее предположил, что на борту взорвалась ручная граната.

«Пригожина пришлось убрать», – сказал анонимный кремлевский чиновник.

Убийство Пригожина готовилось два месяца и было одобрено лично Патрушевым, пишет WSJ. Патрушев давно предупреждал Путина, что ставка на «Вагнера» в Украине дает Пригожину слишком большое политическое и военное влияние, которое угрожает Кремлю.

Предупреждения оставались без внимания, пока «Вагнер» успешно воевал в Украине. Однако, по словам бывшего сотрудника российской разведки, в октябре Пригожин позвонил Путину и эмоционально пожаловался на нехватку боеприпасов. В момент разговора в кабинете находились другие люди, в том числе Патрушев, который слышал, как Пригожин грубил Путину.

После этого Путин стал игнорировать Пригожина и больше прислушиваться к мнению главы Совбеза. К началу июня 2023 года бойцы «Вагнера» были поставлены перед необходимостью заключить контракт с Минобороны РФ, что фактически означало ликвидацию ЧВК как самостоятельной организации.

А когда в конце июня противостояние Пригожина и российского военного командования вылилось в открытый мятеж, Патрушев увидел возможность навсегда избавиться от Пригожина, говорят собеседники WSJ.

Во время мятежа Путин находился в загородной резиденции, а управление взял на себя Патрушев, рассказывают источники журнала. Он просил офицеров, симпатизирующих Пригожину, связаться с ним, искал помощи у руководства Казахстана и Беларуси. В итоге Александр Лукашенко согласился выступить посредником.

После мятежа Кремль не предпринимал никаких действий, чтобы ограничить Пригожина. Он свободно работал в России, летал в Африку, однако понимал, что у него много врагов, и был настороже.

В начале августа Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к разработке операции по устранению Пригожина, рассказал бывший офицер российской разведки. По данным западных спецслужб, Путина ознакомили с этими планами и он не стал возражать.

Как утверждает WSJ, во время проверки самолета Пригожина сотрудниками службы безопасности в московском аэропорту Шереметьево под его крыло была заложена небольшая бомба, которая сработала вскоре после взлёта.

Российские власти и лично Патрушев не ответили на запросы WSJ о комментариях.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос об этой публикации в пятницу на ежедневном брифинге. Он отказался ответить по существу. «В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction», — заявил Песков.

Самолет, на борту которого находились Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и ещё восемь человек, включая трёх членов экипажа, разбился 23 августа в Тверской области. Погибли все.

Кремль отрицает причастность к катастрофе. Владимир Путин позже заявил, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было. Следственный комитет возбудил дело, о результатах которого ничего не известно.