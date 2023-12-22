Мирзиёев прокомментировал задержание ОПГ и чиновников в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и представителей «уличных банд» последнего месяца.

«В последнее время проводятся оперативные мероприятия по борьбе с коррупцией и преступностью. Будь это преступные группы, называющие себя «улицей», или должностные лица, погрязшие в коррупции, если кто-то будет пренебрегать законом и причинять вред государству и обществу, мы никогда не сможем стоять в стороне и смотреть на это», — сказал президент.

«Наши улицы, наши махалли, наша жизнь должны быть в полном смысле этого слова мирными и чистыми, свободными от преступлений. В Новом Узбекистане закон должен преобладать, а наказание за преступления должно быть неотвратимым. И, конечно, так и будет», — заявил Мирзиёев.

В Узбекистане с начала декабря проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации и пресечению преступности в стране.

За это время правоохранители проинформировали о задержании таких крупных представителей преступного мира, как Бахтиёр Кудратуллаев по прозвищу «Бахти Ташкентский», Саидазиз «Медгородок» по фамилии Сайдалиев, Салим Абдувалиев, известный как Салимбай.

Также сообщалось о задержании свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу.

Кроме того, за последние две недели сообщалось о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, бывшего замхокима Наманганской области Саидахмада Султанова, экс-хокимов Бухарского района Бухарской области и Избасканского района Андижанской области Хайрилло Джураева и Серобиддина Исмоилова, а также других чиновников.