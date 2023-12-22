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The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction, - Кремль о публикации про причастность Патрушева к убийству Пригожина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: За убийством куратора ЧВК «Вагнера» Пригожина стоит секретарь Совбеза РФ Патрушев, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать публикацию The Wall Street Journal, в которой говорится о причастности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к убийству главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию, подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварное чтиво)», — сказал Песков журналистам на брифинге, передает «Радио Маяк».

22 декабря The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что гибель основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Издание ссылалось на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

По информации WSJ, после завершения мятежа Пригожина Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к подготовке операции «по устранению Пригожина». Об этих планах сообщили президенту Владимиру Путин, он не стал возражать, утверждают представители западных спецслужб.

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