Казахстан отказался подавлять бунт куратора ЧВК «Вагнера» Пригожина: В Акорде прокомментировали расследование The Wall Street Journal

Акорда

CentralAsia (KZ) - В Акорде прокомментировали расследование американского издания The Wall Street Journal о мятеже куратора ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и его дальнейшей ликвидации, передает Orda.kz.

Авторы статьи утверждали, что во время восстания наемников Кремль был вынужден обратиться за помощью к властям Казахстана, но в ответ получил отказ.

Однако в Акорде отрицают информацию о звонке из Москвы.

«Эта информация не соответствует действительности», — кратко прокомментировал редакции Orda.kz советник и пресс-секретарь президента Берик Уали.

По данным WSJ, российские спецслужбы обращались за помощью не только к Казахстану, но и к Беларуси.

«Обращение в Казахстан было одним из вариантов страховки от худшего развития событий. Годом ранее Россия направила сюда свои войска для восстановления порядка после кровавых событий. Была надежда на поддержку со стороны Казахстана, если российская армия не сможет справиться с ситуацией. Однако президент Касым-Жомарт Токаев, который дистанцировался от России после ее вторжения в Украину, отказался от этой идеи. В итоге в роли посредника выступил белорусский лидер Александр Лукашенко», - говорится в статье.

22 декабря The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что гибель основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Издание ссылалось на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

По информации WSJ, после завершения мятежа Пригожина Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к подготовке операции «по устранению Пригожина». Об этих планах сообщили президенту Владимиру Путин, он не стал возражать, утверждают представители западных спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать публикацию The Wall Street Journal.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию, подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварное чтиво)», — сказал Песков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения