NASA сделал праздничное фото неправильной галактики

- Азия и мир, общество
- 4:58, 24 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Космический телескоп «Хаббл» от NASA сфотографировал неправильную галактику, насчитывающую миллиард звезд.
Они напоминают искрящийся снежный шар или клубок гирлянд, пишет Space. «Праздничный» снимок был опубликован в NASA и Европейском космическом агентстве.
Карликовая галактика UGC 8091 расположена примерно в 7 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы.
Она считается «неправильной», поскольку не имеет упорядоченной спирали или эллиптической формы.
Красные пятна на фото – это, вероятно, межзвездные молекулы водорода, а другие «блестки» – старые звезды. На заднем плане также много отдаленных галактик.
Снимки для этого изображения в разное время сделали камеры Wide Field Camera 3 и Advanced Camera. Также было использовано 12 фильтров камеры.