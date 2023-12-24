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NASA сделал праздничное фото неправильной галактики

CentralAsia (CA) -  Космический телескоп «Хаббл» от NASA сфотографировал неправильную галактику, насчитывающую миллиард звезд.

Они напоминают искрящийся снежный шар или клубок гирлянд, пишет Space. «Праздничный» снимок был опубликован в NASA и Европейском космическом агентстве.

Карликовая галактика UGC 8091 расположена примерно в 7 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы.

Она считается «неправильной», поскольку не имеет упорядоченной спирали или эллиптической формы.

Красные пятна на фото – это, вероятно, межзвездные молекулы водорода, а другие «блестки» – старые звезды. На заднем плане также много отдаленных галактик.

Снимки для этого изображения в разное время сделали камеры Wide Field Camera 3 и Advanced Camera. Также было использовано 12 фильтров камеры.

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