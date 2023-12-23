Монголия обогнала РФ по объему поставок угля в КНР

CentralAsia (MNG) - В ноябре по объему поставок угля в КНР Монголия заняла второе место после Индонезии.

Объем угля, экспортированного из Монголии в Китай, в ноябре достиг 7,9 млн тонн, достигнув исторического максимума.

Три четверти всего угля, поставляемого из Монголии в Китай, составил коксующийся уголь хорошего качества.

Отметим, некоторые горнодобывающие предприятия в Китае были остановлены, а проблемы с проверками безопасности способствовали снижению внутренней добычи угля в стране.

По объему поставок угля в Китай в ноябре Монголия заняла второе место после Индонезии и обогнала Россию. Аналитики полагают, что введенный российским правительством налог на экспорт угля снизил конкурентоспособность страны.

Кроме того, поставки угля из Австралии, еще одного крупного поставщика этого вида топлива в Китай, не полностью восстановились после запрета Китая с конца 2020 года по начало этого года.

Увеличение поставок угля означает, что Монголия достигла своей цели по экспорту в 50 миллионов тонн. По состоянию на 10 декабря экспорт угля из Монголии достиг 64,7 млн тонн. Однако, по данным «Fengkuang Coal Logistics», из-за погодных условий и нехватки топлива добыча и транспортировка угля в Монголии оказываются под угрозой. Поэтому было отмечено, что экспорт угля из Монголии, как ожидается, значительно сократится в декабре.

источник: middleasiannews.com

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