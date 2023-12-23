Монголия заняла 75-е место среди топ-100 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета

CentralAsia (MNG) - По данным spееdtеst.nеt, по скорости фиксированного широкополосного интернета в 2023 году наша страна заняла 75-е место после Омана, опередив при этом Косово, Египет, Палестину и Чехию. Однако среди городов Улан-Батор занимает 97-е место.

За год Монголия потеряла 4 позиции. В 2022 году наша страна оказалась на 71 месте.

Скорость широкополосного подключения к интернету в среднем составляет 5-20 Мбит/с.

Широкополосный доступ к сети Интернет обеспечивает высокоскоростную передачу данных, превышающую максимально возможные показатели коммутированного соединения посредством модема или обычной телефонной линии. Подключение в данном случае осуществляется по оптоволоконным, проводным или беспроводным интернет-магистралям различных типов.

Широкополосный интернет – это так называемая двусторонняя связь, благодаря которой могут одновременно осуществляться передача и прием данных на высокой скорости. Организация широкополосного доступа дает возможность пользоваться услугами цифрового телевидения, средствами удаленного хранения объемных данных и отправки голосовых сообщений (IP-телефонии) – бесплатно или по очень низким тарифам.

Главным недостатком коммутируемого доступа остается ограниченная пропускная способность.

источник: MAN

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