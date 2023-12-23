В Турции задержаны более 300 человек по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство»
- Азия и мир, политика
- 10:41, 23 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Власти Турции задержали 302 человек по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство» в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране. Об этом сообщает euronews.
Операции проводились в 32 провинциях страны, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.
Большинство подозреваемых были задержаны в трёх крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире.
Власти Турции активизировали борьбу с группировкой «Исламское государство» и курдскими боевиками после взрыва 1 октября бомбы возле Главного управления безопасности МВД в Анкаре.
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