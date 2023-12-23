В Турции задержаны более 300 человек по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство»

CentralAsia (CA) - Власти Турции задержали 302 человек по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство» в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране. Об этом сообщает euronews.

Операции проводились в 32 провинциях страны, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Большинство подозреваемых были задержаны в трёх крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире.

Власти Турции активизировали борьбу с группировкой «Исламское государство» и курдскими боевиками после взрыва 1 октября бомбы возле Главного управления безопасности МВД в Анкаре.