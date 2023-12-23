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В Алматы автобус въехал в толпу людей, трое погибли

CentralAsia (KZ) -  Вечером 22 декабря автобус врезался в людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Об этом пишет orda.kz.

В результате три человека погибли, четыре получили травмы.

Как сообщают СМИ, пассажир автобуса в ходе конфликта ударил водителя — она потеряла сознание и управление над транспортом. Конфликт, предположительно, произошел из-за неправильно посчитанных денег.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 («Хулиганство») и по ст. 351 УК РК («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). За это ему грозит максимум 8 лет лишения свободы. Он водворен в ИВС.

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