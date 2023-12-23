Число новых случаев коронавируса в мире увечилось на 52% в течение месяца

CentralAsia (CA) - Во всем мире число новых случаев коронавируса увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. При этом было зарегистрировано более 850 000 новых случаев, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Число смертей снизилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, при этом зарегистрировано более 3000 смертельных случаев.

По состоянию на 17 декабря во всем мире зарегистрировано более 772 млн подтвержденных случаев заболевания и почти 7 млн смертей.