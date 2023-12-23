Число новых случаев коронавируса в мире увечилось на 52% в течение месяца
- Азия и мир, общество
- 13:23, 23 декабря 2023
- Просмотров:
CentralAsia (CA) - Во всем мире число новых случаев коронавируса увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. При этом было зарегистрировано более 850 000 новых случаев, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Число смертей снизилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, при этом зарегистрировано более 3000 смертельных случаев.
По состоянию на 17 декабря во всем мире зарегистрировано более 772 млн подтвержденных случаев заболевания и почти 7 млн смертей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.