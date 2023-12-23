Совбез ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

CentralAsia (CA) - Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к созданию в секторе Газа условий для режима прекращения огня и обеспечения безопасного доступа гуманитарной помощи в анклав. Об этом пишет «Интерфакс».

За резолюцию проголосовали 13 стран, США и Россия воздержались.

Генсек ООН Антониу Гутерриш после принятия резолюции заявил, что для эффективного оказания гумпомощи в секторе Газа необходимы безопасные условия на местах. По его мнению, эффективной работе по этому направлению мешает то, каким образом Израиль проводит военную операцию.

По его словам, многие оценивают эффективность гуманитарной помощи тем, сколько грузовиков въехали на территорию анклава, но это ошибка. «Настоящая проблема заключается в том, как Израиль проводит свою операцию и создает массовые препятствия для раздачи гумпомощи на территории Газы», - добавил он. В частности, Гутерриш пояснил, что у сотрудников гуманитарных организаций нет возможности работать в безопасности в секторе Газа, а перевозка гуманитарных грузов внутри Газы сопряжено с немалой опасностью, так как никто не гарантирует, что конвои не попадут под огонь израильских военных.

Кроме того, он указал, что единственный путь «удовлетворить отчаянные потребности» жителей сектора Газа - это гуманитарное прекращение огня.