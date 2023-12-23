Узбекистанцев в России в очередной раз призвали не участвовать в военных действиях против Украины

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции попросило узбекистанцев в России не участвовать в военных действиях против Украины. Об этом пишет Nova24.

В последние дни распространяются различные сообщения о военных действиях между Россией и Украиной, а также о гражданах Узбекистана, находящихся на территориях этих стран. В связи с этим Агентство попросило граждан Узбекистана, временно работающих на территории России, не выезжать с целью участия в военных действиях во время конфликта между Россией и Украиной.

Также напомнили о части 1 статьи 154 (Участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод) наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане посадили мужчину за участие в боевых действиях на Украине. Следствие привело в качестве доказательства страницу мужчины на сайте «Миротворец».