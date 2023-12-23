Американское посольство рассказало о высылке узбекских граждан, незаконно въехавших не территорию США

CentralAsia (UZ) - Соединенные Штаты Америки 20 декабря способствовали высылке граждан Узбекистана, незаконно въехавших на территорию США. Об этом сообщило посольство США в РУз.

«Нелегальная миграция через границу США и Мексики в США опасна и дорога. Мы решительно осуждаем эти действия и предостерегаем узбекистанцев, чтобы они не стали жертвой лжи преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар. Границы США закрыты для нелегальной миграции. Мы призываем граждан Узбекистана использовать безопасный и законный путь для поездки в Соединенные Штаты», - говорится в сообщении.

Администрация Байдена-Харриса предприняла шаги для расширения безопасных и упорядоченных путей законного въезда мигрантов в Соединенные Штаты. Безопасные и законные пути, в том числе через программу грин-кард, предлагают людям возможность жить и работать в Соединенных Штатах, соблюдая иммиграционные законы США.

Лицам, которые незаконно пересекают границу США, будет запрещен законный повторный въезд как минимум на пять лет. Члены семей и другие лица, помогающие лицам незаконно мигрировать, также могут быть признаны навсегда лишенными права на получение американской визы.