Казгидромет предупредил жителей 7 городов о повышенном уровне загрязнения воздуха

CentralAsia (KZ) - В Казгидромете предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 5 городах, передает Tengrinews.kz.

23 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Риддер и Усть-Каменогорск.

В Астане ночью метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Ожидается двукратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе столицы.

В Алматы сутки 23 декабря, ночью 24 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составит 1,6 раза.

PM-2,5 - это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. В отличие от крупных частиц, они, преодолевая биологические барьеры, попадают в организм и поэтому угрожают человеческому здоровью.

В Актау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Но в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Риддере и Усть-Каменогорске метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городам ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

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