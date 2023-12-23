В Таджикистане сменился начальник Главного штаба Пограничных войск ГКНБ
- Таджикистан, политика
- 14:58, 23 декабря 2023
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CentralAsia (TJ) - Пиракзода Хикматулло освобожден от должности первого заместителя Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана - начальника Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистан.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, соответствующий указ подписал президент Эмомали Рахмон.
Раджабзода Муродали Раджаб назначен первым заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальником Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.
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