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Расходы на оборону и безопасность в Узбекистане в 2023 году увеличены на $260 млн
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане расходы на оборону и безопасность увеличены дополнительно на 3,2 трлн сумов ($260 млн). Об этом говорится в поправках в закон о государственном бюджете 2023 года, которые были утверждены Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса, сообщает «Газета.uz».

Увеличение затрат на оборону и безопасность предусмотрено «закрытым постановлением», говорится в сопроводительном документе.

В целом расходы «других организаций» (Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, Таможенный комитет, Комитет по управлению государственными резервами и другие) выросли на 1,91 трлн сумов — с 36,06 трлн до 37,97 трлн сумов (3,07 млрд долларов).

Оборонные расходы удалось увеличить на 3,2 трлн сумов за счёт сокращения других затрат. В частности, в связи с переводом Таможенного комитета и Комитета по управлению государственными резервами (Узкомгосрезерв) в структуру Министерства экономики и финансов расходы сокращаются на 944,4 млрд сумов и 64,5 млрд сумов соответственно.

Кроме того, согласно документу, на расходы специального борта Uzbekistan Airways было выделено 47,9 млрд сумов ($3,8 млн).

Законодательная палата приняла закон о поправках 15 декабря, Сенат одобрил его 20 декабря. В целом изменения и дополнения в бюджет 2023 года предусматривают увеличение госрасходов почти на 2 млрд долларов.

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