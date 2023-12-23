экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Администрации президента Узбекистана произошли назначения
Нозима Давлетова
Нозима Давлетова

CentralAsia (UZ) -  В Администрации президента Узбекистана произвели новые кадровые назначения, сообщает vzglyad.uz.

Нозима Элдаровна Давлетова назначена на должность начальника отдела информационно-аналитического обеспечения расширения внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества департамента внешних связей АП.

До назначения Давлетова занимала пост председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа.

Жахонгир Одилхужаевич Ахмедов назначен на должность ведущего инспектора отдела развития творческих организаций и кинематографии АП.

Ранее он работал доцентом Государственного института искусства и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии «Эзгу-фильм».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com