В Администрации президента Узбекистана произошли назначения

Нозима Давлетова

CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана произвели новые кадровые назначения, сообщает vzglyad.uz.

Нозима Элдаровна Давлетова назначена на должность начальника отдела информационно-аналитического обеспечения расширения внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества департамента внешних связей АП.

До назначения Давлетова занимала пост председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа.

Жахонгир Одилхужаевич Ахмедов назначен на должность ведущего инспектора отдела развития творческих организаций и кинематографии АП.

Ранее он работал доцентом Государственного института искусства и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии «Эзгу-фильм».