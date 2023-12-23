В Администрации президента Узбекистана произошли назначения
- Узбекистан, политика
- 19:16, 23 декабря 2023
- Просмотров:
Нозима Давлетова
CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана произвели новые кадровые назначения, сообщает vzglyad.uz.
Нозима Элдаровна Давлетова назначена на должность начальника отдела информационно-аналитического обеспечения расширения внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества департамента внешних связей АП.
До назначения Давлетова занимала пост председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа.
Жахонгир Одилхужаевич Ахмедов назначен на должность ведущего инспектора отдела развития творческих организаций и кинематографии АП.
Ранее он работал доцентом Государственного института искусства и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии «Эзгу-фильм».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.