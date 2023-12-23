В Ташкенте приостановили лицензии 6 компаний, которые занимались организацией умры

CentralAsia (UZ) - Orzu Travel, Lastochka – Planeta, Premier Wanderlust, Bobissalam-Travel, Muslim-Tour MT и Delta Smart Project, осуществляющих организацию паломничества «Умра», лишились лицензий, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.

Комитет туризма предостерег жителей от приобретения услуг у этих компаний.

По решению правительства Узбекистана, с 1 ноября 2023 года подготавливать такие поездки могут только местные туроператоры. Для этого нужна специальная лицензия.

В сообщении комитета отмечается, что 23 фирмам, которые без лицензии организуют умру, были даны указания по устранению недостатков. Но 6 из них не смогли сделать это в установленные сроки. В итоге лицензии на выездной туризм приостановлены на 10 дней для Orzu Travel, Lastochka – Planeta, Premier Wanderlust, Bobissalam-Travel, Muslim-Tour MT и Delta Smart Project.

В Комитете по туризму попросили граждан быть осторожными и не пользоваться услугами тех компаний, которые не имеют лицензию, дабы не попасть в неприятную ситуацию.