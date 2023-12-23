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Президент Казахстана подписал закон, регулирующий дактилоскопическую регистрацию граждан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал закон, который окончательно закрепляет добровольную дактилоскопию для населения Казахстана. Ранее ее планировалось сделать обязательной с 1 января 2024 года, сообщает vlast.kz.

Прежде в законодательстве были установлены нормы об обязательной дактилоскопической регистрации граждан, обратившихся для получения паспорта или удостоверения личности гражданина впервые, а также в случаях его восстановления, замены гражданами, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию. Однако действие этой нормы было приостановлено до 1 января 2024 года.

Новый закон исключает эти положения и предусматривает для граждан Казахстана добровольную дактилоскопию.

При этом для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства по новому закону смогут получить ИИН только при личном обращении. Ранее это можно было сделать по доверенности.

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