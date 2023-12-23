В Казахстане построят 9 новых водохранилищ

CentralAsia (KZ) - Министерство водных ресурсов и ирригации РК начало работу по строительству 9 новых водохранилищ из планируемых 20. Об этом сообщает Forbes.

Новые объекты призваны снизить водную зависимость Казахстана от других стран на 25%.

Кроме того, ввод в эксплуатацию новых водохранилищ позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тыс. га и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов численностью 137 тыс. человек.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по девяти объектам. Также активно идут переговоры по привлечению инвесторов к строительству новых водохранилищ.

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации разработало комплексный план развития водного хозяйства на 2024–2030 годы. Документ включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.

«Комплексный план будет реализован в несколько этапов. Так, в 2024–2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 км³ на территории 11 областей. Реализация комплексного плана позволит увеличить объем располагаемых водных ресурсов на 3,7 км³, расширить площади орошаемых земель до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 км³, а также обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек. 35 из этих населенных пунктов расположены в Северо-Казахстанской области, три – в Акмолинской области, три – в Кызылординской области», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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