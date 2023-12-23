Появилось видео, как пассажир напал на водителя автобуса в Алматы
- Казахстан, происшествия
- 20:34, 23 декабря 2023
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|Предыстория: В Алматы автобус въехал в толпу людей, трое погибли
CentralAsia (KZ) - Появилось видео, как пассажир напал на водителя автобуса в Алматы, в результате чего автобус врезался в толпу людей.
На кадрах видно, как между пассажиром и водителем происходит словесная перепалка. После мужчина бросается на женщину с кулаками. Он нанес несколько ударов в лицо водителя, после чего она отключилась.
Автобус въехал в толпу людей, трое умерли, есть раненые.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 («Хулиганство») и по ст. 351 УК РК («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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