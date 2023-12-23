Украина ввела санкции против 51 человека и 134 компаний

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о вступлении в силу санкций в отношении 51 физлица и 134 юрлиц, сообщает «Коммерсант».

Среди попавших под санкции людей есть граждане России, Украины, Латвии, Великобритании и Кипра, среди компаний — предприятия, зарегистрированные в РФ, Латвии, США и на Британских Виргинских Островах.

В списке персональных санкций, в частности, фигурируют американский и британский предприниматель Леонид Блаватник, родившийся на Украине бизнесмен Вадим Ермолаев, который сейчас имеет кипрское гражданство, гендиректор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко и председатель совета директоров Delfin Group Томас Петровский (гражданин Латвии).

Среди попавших под санкции компаний много зарегистрированных в Крыму, в том числе поставщик услуг связи «Крымтелеком». Кроме того, в санкционный список добавлены сельхозпредприятия из Запорожской области и компании с территории Донецкой народной республики.

Последний раз Украина расширяла санкционные списки 23 ноября. Тогда в них вошли, в частности, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс.