Число претендентов на выдвижение в президенты РФ достигло 29 человек

CentralAsia (CA) - Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже составило 29. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Памфилова заметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика. Председатель ЦИК сообщила, что следующие заседания запланированы на 27 и 29 декабря.

Как пишет ТАСС, по закону о выборах президента РФ самовыдвиженцев должны поддержать на собрании группы избирателей. О проведении таких собраний нужно заранее уведомить ЦИК. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами - 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах, при этом кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. Подать документы на выдвижение в ЦИК кандидаты от партий должны не позднее 1 января.