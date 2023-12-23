Почти 120 граждан Узбекистана, незаконно въехавшие в США, депортированы на родину

CentralAsia (UZ) - 119 узбекистанцев, пытавшихся незаконно въехать в США, возвращены на родину. Большая часть граждан пыталась пересечь границу через Мексику, сообщает gazeta.uz.

Один из прибывших рассказал, что отправился в США, чтобы заработать денег. Вместе с другом они хотели устроиться в магазин грузчиками.

Мужчина рассказал, что прибыл в США 3 сентября и с тех пор его удерживали. Путь узбекистанца в Мексику занял 30 дней, а затем у него попросили 5000 долларов, чтобы перевести через границу в США. По пути их задержали сотрудники полиции, которые угрожали депортацией, из-за чего им «пришлось потратить ещё 1500−2000 долларов».

Телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США ранее сообщал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу.