Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15
- Азия и мир, политика
- 11:42, 24 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15 человек.
Как сообщает Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, уже утверждены кандидатуры 7 человек, вопрос об утверждении кандидатур 8 человек рассматривается.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.
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