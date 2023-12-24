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Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15

CentralAsia (CA) -  Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15 человек.

Как сообщает Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, уже утверждены кандидатуры 7 человек, вопрос об утверждении кандидатур 8 человек рассматривается.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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