В Ташкенте создадут 36 выделенных автобусных полос

CentralAsia (UZ) - К 2024 году в Ташкенте хотят создать 36 отдельных автобусных полос общей протяженностью 475 км, сообщает nova24.uz со ссылкой на Минтранст.

Совместно с Минтрансом и Офисом Программы Развития ООН в Узбекистане состоялась презентация транспортного коридора «Зеленый город» в рамках проекта «Ташкент — Ускорение привлечения инвестиций» в низкоуглеродном автомобильном транспорте (TAILEV)».

Кроме того, планируется внедрить концепцию и технико-экономическую основу зеленого транспортного коридора на улице Шота Руставели. При разработке проекта изучили мнения пассажиров и жителей, а также учли потребности людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, детей и женщин.

Согласно технико-экономическому обоснованию подсчитали, что в результате внедрения данного коридора средняя скорость движения автотранспорта по коридору увеличится на 11%, а загрязнение атмосферного воздуха снизится на 12,3%.

Также отметили, что общая экономия времени всеми пассажирами и владельцами личного транспорта, проезжающих на автобусе по коридору за одни сутки, составляет 3318 часов, экономия топлива составляет 2,6 млн литров в год, что приведет к экономическому эффекту в размере 21,2 млрд сумов в год. Разработанные проекты и технико-экономическая документация передали в хокимият Ташкента.

Напомним, что за езду и парковку на автобусных выделенках ввели автоматические штрафы. Ранее сотрудники ДПС ездили в автобусах и фиксировали нарушения на ходу.