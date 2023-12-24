Токаев сделал подарок казахстанскому школьнику

CentralAsia (KZ) - Школьник из Астаны Кемель Жусупов получил в подарок книгу с пожеланиями и автографом Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Об этом мальчик рассказал на своей странице в Instagram. В день своего дня рождения Кемель написал Президенту письмо.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, меня зовут как вашего отца Кемель. Сегодня мой день рождения и ровно 12 лет назад родители дали мне это имя. Я живу и учусь в Астане, люблю и изучаю историю Казахстана, всемирную историю и географию. Еще я коллекционирую банкноты и монеты разных стран. Люблю путешествовать и был в четырех странах мира.

Мечтаю объездить весь мир. Каждая моя поездка - это новое знакомство, общение с людьми. Я мечтаю вас увидеть, поговорить с вами и получить от вас подарок «Слово об отце» с вашей подписью. Надеюсь, что вы прочитаете мое письмо и моя мечта осуществится», - написал подросток.

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Со слов мальчика, 21 декабря его мечта исполнилась. Его вместе с мамой пригласили в Администрацию президента, где вручили в подарок книгу.

«Кемелю Жусупову с пожеланиями счастливой жизненной дороги! Азамат бол!» - подписал глава государства.

Мальчик поблагодарил президента страны за подарок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кемель Жусупов (@_kemel_zhussupov)

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