35 человек погибли в результате наводнения на юге Индии

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 35 человек погибли в результате наводнений из-за дождей, которые обрушились на этой неделе на штат Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает «Синьхуа».

Сильные осадки выпали в нескольких округах, затопив низины и нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение.

Как сообщил главный секретарь штата Шив Дас Мина, в общей сложности было зарегистрировано 35 погибших. Он отметил, что спасательная операция в пострадавших районах завершена и основное внимание сейчас уделяется восстановлению базовых услуг.

«Почти в 175 населенных пунктах были повреждены автодороги, при этом в 140 восстановительные работы завершены, на остальных дорогах ремонт по-прежнему продолжается, - сказал чиновник. - Аналогичным образом восстанавливаются и другие услуги, например, водоснабжение. В местах, где оно было полностью нарушено, мы организовали доставку воды цистернами».

Около 50 тыс. человек были эвакуированы из зон затопления в более безопасные места.

Наводнение и проливные дожди повредили 3,7 тыс. хижин и 170 постоянных домов. Кроме того, были затоплены посевы на общей площади 183 тыс. га.

Правительственные группы в настоящее время проводят оценку ущерба.