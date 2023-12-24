В Узбекистане наблюдаются пыльные бури
- Узбекистан, погода
- 13:51, 24 декабря 2023
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CentralAsia (UZ) - 24 декабря в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях начались пыльные бури. Об этом пишет nova24.uz.
Очевидцы делятся кадрами и сообщают о проблемах с дыханием из-за запыленного воздуха.
Специалист Узгидромета, синоптик Эркин Абдулахатов назвал главные причины возникновения пыльных бурь в зимние месяцы:
- несезонное повышение зимней температуры в регионе;
- высыхание имеющейся влаги в почве из-за малого количества осадков;
- деградация пустынных пастбищ из-за изменения климата;
- сокращение зеленой фитомассы.
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