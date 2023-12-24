В Узбекистане наблюдаются пыльные бури

CentralAsia (UZ) - 24 декабря в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях начались пыльные бури. Об этом пишет nova24.uz.

Очевидцы делятся кадрами и сообщают о проблемах с дыханием из-за запыленного воздуха.

Специалист Узгидромета, синоптик Эркин Абдулахатов назвал главные причины возникновения пыльных бурь в зимние месяцы:

- несезонное повышение зимней температуры в регионе;

- высыхание имеющейся влаги в почве из-за малого количества осадков;

- деградация пустынных пастбищ из-за изменения климата;

- сокращение зеленой фитомассы.