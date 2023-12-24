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В Узбекистане наблюдаются пыльные бури

CentralAsia (UZ) -  24 декабря в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях начались пыльные бури. Об этом пишет nova24.uz.

Очевидцы делятся кадрами и сообщают о проблемах с дыханием из-за запыленного воздуха.

Специалист Узгидромета, синоптик Эркин Абдулахатов назвал главные причины возникновения пыльных бурь в зимние месяцы:

- несезонное повышение зимней температуры в регионе;

- высыхание имеющейся влаги в почве из-за малого количества осадков;

- деградация пустынных пастбищ из-за изменения климата;

- сокращение зеленой фитомассы.

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