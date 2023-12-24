С начала войны в секторе Газа погибли более 100 журналистов

CentralAsia (CA) - Число журналистов, погибших в секторе Газа с начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас», достигло 101, сообщило управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

Как пишет «Коммерсант», в начале декабря Комитет защиты журналистов (CPJ) называл цифру 63.

Согласно сообщению управления, 101-й жертвой боевых действий в секторе Газа стал корреспондент одного из палестинских изданий Ахмед аль-Мадхун. Он погиб в результате обстрела района, расположенного в северной части анклава.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября после нападения боевиков на израильские территории. Сообщалось, что в результате боевых действий погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения. Минздрав Газы, подконтрольный «Хамасу», утверждает, что жертвами войны стали 19 тыс. человек.