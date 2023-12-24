Гололед, туман и сильный ветер. В 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана 25 декабря, передает Tengrinews.kz.

25 декабря на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В Кокшетау ночью на дорогах ожидается гололедица.

В области Улытау на севере, востоке области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказган ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, в центре области ожидаются порывы 18 метров в секунду. В Караганде ожидается гололед.

В Туркестанской области в понедельник на севере, западе, горных и предгорных районах ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

25 декабря на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололед.

В Актюбинской области в понедельник на юге, севере, в центре ожидается туман, гололед. Ночью на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, в центре области, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15 метров в секунду.

25 декабря на севере, юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Днем на западе области метель. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в понедельник на западе, в центре ожидается туман. Ветер южный днем на севере области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде временами ожидается туман.

25 декабря ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед

В области Абай в понедельник на юге, в центре ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на юге, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

25 декабря на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области в понедельник ночью на западе, севере, днем на востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью ожидается гололед. Ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Восточно-Казахстанской области с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

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