В Газе сообщили о 70 погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 70 человек погибли в результате израильской атаки на лагерь беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минздрав эксклава.

Представитель министерства Ашраф Аль-Кидра в телеграмм-посте написал, что происходящее в лагере Магази - это «массовое убийство», которое происходит на переполненной площади, где живут люди.

Военное крыло движения «Бригады аль-Кассама» в телеграм-канале утверждает, что за последние четыре дня убиты 48 израильских военных, еще «десятки человек» ранены. Также ХАМАС «полностью или частично уничтожил» 35 боевых машин израильских военных.

В ответ на запрос журналистов Армия обороны Израиля заявила, что получила сообщение об инциденте в лагере, которое сейчас проверяет: «Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах сектора Газа, ЦАХАЛ придерживается норм международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению».

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.