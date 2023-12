В Сербии прошли протесты после парламентских выборов. Протестующие пытались прорваться в мэрию

CentralAsia (CA) - Протестующие в Белграде попытались силой войти в здание мэрии. Полиция разогнала протестующих, применив перцовый аэрозоль. Протесты в Сербии начались сразу после выборов 17 декабря, но беспорядки случились впервые, сообщает «Би-би-си».

BREAKING: Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV

В протестной акции в центре Белграда участвовали около двух с половиной тысяч человек. По словам президента страны, примерно 1,2 тысячи из них были задействованы в попытке прорыва в здание городской администрации. Вучич пообещал привлечь к ответственности всех причастных к беспорядкам.

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm