В Сербии прошли протесты после парламентских выборов. Протестующие пытались прорваться в мэрию

CentralAsia (CA) - Протестующие в Белграде попытались силой войти в здание мэрии. Полиция разогнала протестующих, применив перцовый аэрозоль. Протесты в Сербии начались сразу после выборов 17 декабря, но беспорядки случились впервые, сообщает «Би-би-си».

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Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV — Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023

В протестной акции в центре Белграда участвовали около двух с половиной тысяч человек. По словам президента страны, примерно 1,2 тысячи из них были задействованы в попытке прорыва в здание городской администрации. Вучич пообещал привлечь к ответственности всех причастных к беспорядкам.

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 24, 2023

Как передает корреспондент «Би-би-си» в Белграде, оппозиционеры обвиняют полицию в несоразмерном применении силы против них: по их словам, их избили дубинками.

Акция была разогнана примерно к 10 вечера по местному времени.

17 декабря в Сербии прошли как местные, так и парламентские выборы.

Оппозиция обвиняет Александара Вучича и его правящую партию Сербскую прогрессивную партию в подтасовке результатов выборов путем вброса бюллетеней, подкупа избирателей и иными способами.

СПП, по официальным данным, собрала на парламентских выборах более 47% голосов и осталась у власти.

Выборы в городской совет Белграда особо возмутили оппозицию: она заявляет, что власти массово завезли избирателей из провинции, искренне или корыстно поддерживающих правящую партию.

В воскресенье представители оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» попытались взломать двери белградской мэрии. Полиция в ответ применила перцовый аэрозоль.

Тысячи протестующих в Белграде в воскресенье скандировали «воры, воры», собравшись перед зданием Национальной избирательной комиссии.

Президент Вучич назвал претензии оппозиции «вздором и ложью».

При этом Вучич сказал, что если ни одна партия не сможет сформировать коалицию большинства, то в Белграде пройдут новые выборы.

Вечером в воскресенье Вучич выступил с экстренным обращением к нации, заявив, что волнения спровоцированы внешним вмешательством. Он не стал уточнять источник «вмешательства».

«Те, кто клялись бороться против насилия, только что подтвердили, что они и есть настоящие бандиты», — сказал президент Сербии.

На выборах в парламент Сербии победила правящая коалиция «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Второе место занял оппозиционный блок «Сербия против насилия», третье – коалиция «Социалистической партии Сербии».