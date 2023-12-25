Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении военной операции в секторе Газа.

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС»,— приводит видеообращение премьер-министра его канцелярия в Telegram-канале.

По словам Нетаньяху, «это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля». «Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца»,— отметил он.

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.