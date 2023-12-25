В России на аукционе продали старую визитку Путина за 2 млн рублей. Фото

CentralAsia (CA) - Визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов продали на электронном аукционе за 2 млн руб., сообщил ТАСС ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

По его словам, борьба была довольно долгой: «Может быть, минут пять, это для аукциона довольно много».

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — написано на визитке. Несколько номеров на карточке написаны рукой Путина, говорится в описании лота.

Ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в 1 тысячу рублей, а за пять часов до начала торгов максимальная ставка была 200 тысяч рублей.

Владимир Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета с 1990 по 1991 год, когда его возглавлял Анатолий Собчак.