В Алматы автобус въехал в толпу людей: Пассажира, который ударил женщину-водителя, арестовали

CentralAsia (KZ) - Пассажир, который ударил женщину-водителя автобуса в Алматы, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города.

«24 декабря постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено, санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на два месяца», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении пассажира зарегистрировано уголовное дело по двум статьям:

293 УК РК – «Хулиганство»;

351 УК РК – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц».

Вечером 22 декабря напротив городской больницы №7 в Алматы пассажирский автобус врезался в людей, стоявших на остановке, и столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. В результате ДТП погибли три человека, четыре пострадали. Причиной аварии стала драка пассажира с женщиной-водителем: мужчина ударил водителя во время движения автобуса, она потеряла сознание, после чего неуправляемый автобус сбил людей.

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