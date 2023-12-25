В Алматы автобус въехал в толпу людей: Пассажира, который ударил женщину-водителя, арестовали

- Казахстан, происшествия
- 11:39, 25 декабря 2023
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|Предыстория: В Алматы автобус въехал в толпу людей, трое погибли
CentralAsia (KZ) - Пассажир, который ударил женщину-водителя автобуса в Алматы, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города.
«24 декабря постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено, санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на два месяца», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отношении пассажира зарегистрировано уголовное дело по двум статьям:
- 293 УК РК – «Хулиганство»;
- 351 УК РК – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц».
Вечером 22 декабря напротив городской больницы №7 в Алматы пассажирский автобус врезался в людей, стоявших на остановке, и столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. В результате ДТП погибли три человека, четыре пострадали. Причиной аварии стала драка пассажира с женщиной-водителем: мужчина ударил водителя во время движения автобуса, она потеряла сознание, после чего неуправляемый автобус сбил людей.