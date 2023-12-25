В Узбекистане идут массовые аресты ОПГ: Задержаны более 10 человек, в том числе сын «Бахти Ташкентского»

Ихтиёр Кудратуллаев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали ещё шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений. Операция проведена в рамках продолжающихся оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с преступностью «Ударные 40 дней», сообщает ГУВД столицы.

Среди задержанных — сын задержанного в начале декабря 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский» и «Бахти Янгиабадский», 27-летний Ихтиёр Кудратуллаев.

Он привлечён к уголовному делу в качестве подозреваемого по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Узбекистана — вымогательство, совершённое в особо крупном размере, особо опасным рецидивистом, организованной группой или в её интересах, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Дело в отношении его отца открыто по аналогичной статье, а также по части 2 статьи 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере).

В списке задержанных фигурирует первая женщина, о которой сообщает ГУВД, — Наргиза Рустамовна Жуманиязова, 40 лет. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 УК — вымогательство, совершённое повторно или опасным рецидивистом, в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.

Другие задержанные:

Бегзод Бахтиёрович Зафаров, 29 лет, также подозревается по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса.

Джахонгир Джураевич Бадалов, 48 лет — часть 3 статьи 165 и часть 1 статьи 168 — мошенничество.

Шерали Рузиевич Сулаймонкулов, 45 лет — чась 3 статьи 165.

Акмалжон Наримон угли Турсунбоев, 28 лет — часть 2 статьи 165 УК.

Также сообщается о задержании ещё 8 мужчин по подозрению в преступной деятельности в Ташкенте.

Список задержанных

Дониёр Бахтиёрович Юлдошев (1984 года рождения) — часть 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана;

Фазлиддин Файзуллаевич Алимов (1988) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);

Шовкат Шухратович Куватов (1991) — часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);

Нуриддин Бахтиярович Туляганов (1988) — часть 4 статьи 168 УК (мошенничество);

Ильхом Махмуджонович Сотволдиев (1986) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство);

Дониёр Фахриддин угли Юнусов (1992) — часть 2 статьи 168 (вымогательство) и часть 3 статьи 277 УК (хулиганство);

Бахтиёр Тулкин угли Эркинов (1992) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство;

Умид Агзамович Махмудов (1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство).

Подозреваемые заключены под стражу, следствие продолжается.

В Узбекистане с начала декабря проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации и пресечению преступности в стране.

За это время правоохранители проинформировали о задержании таких крупных представителей преступного мира, как Бахтиёр Кудратуллаев по прозвищу «Бахти Ташкентский», Саидазиз «Медгородок» по фамилии Сайдалиев, Салим Абдувалиев, известный как Салимбай.

Также сообщалось о задержании свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу.

Кроме того, за последние две недели сообщалось о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, бывшего замхокима Наманганской области Саидахмада Султанова, экс-хокимов Бухарского района Бухарской области и Избасканского района Андижанской области Хайрилло Джураева и Серобиддина Исмоилова, а также других чиновников.