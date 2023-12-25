Глава Минобороны Украины: Демобилизация возможна только после окончания войны

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что о демобилизации военных можно будет говорить только после того, как война закончится. Об этом он сказал в интервью «Суспiльне».

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после окончания войны», — сказал Умеров.

Он отметил, что так как российская армия продолжает боевые действия, Минобороны Украины нашло решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится на фронте, понять, «какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен».

«Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — заявил Умеров, пояснив, что ведомство готовит соответствующий законопроект.

«Это будет огромный кластер решений, которые скапливались последние два года. А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание», — добавил министр.

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. По его словам, он не утвердил эти цифры, так как сейчас еще нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных. «Я пока не увидел там демобилизации», — заявил Зеленский.