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Массовые протесты в Белграде: Полиция задержала 38 человек, ранены более 30 полицейских
Предыстория: В Сербии прошли протесты после парламентских выборов. Протестующие пытались прорваться в мэрию

CentralAsia (CA) -  В Белграде прошли массовые беспорядки: сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» недовольны результатами парламентских выборов, состоявшихся 17 декабря, сообщает Kurir.

Накануне участники беспорядков попытались ворваться в здание городской ассамблеи, но были остановлены полицией. К ночи ситуация в центре города стабилизировалась, работают правоохранительные органы.

В результате столкновений с протестующими ранения получили более 30 полицейских. По последним данным, 38 участников беспорядков были задержаны.

Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства осудили протесты, расценив их как ярое неуважение к демократическим принципам.

На выборах в парламент Сербии победила правящая коалиция «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Второе место занял оппозиционный блок «Сербия против насилия», третье – коалиция «Социалистической партии Сербии».

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