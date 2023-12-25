Массовые протесты в Белграде: Полиция задержала 38 человек, ранены более 30 полицейских

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- 13:53, 25 декабря 2023
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|Предыстория: В Сербии прошли протесты после парламентских выборов. Протестующие пытались прорваться в мэрию
CentralAsia (CA) - В Белграде прошли массовые беспорядки: сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» недовольны результатами парламентских выборов, состоявшихся 17 декабря, сообщает Kurir.
Накануне участники беспорядков попытались ворваться в здание городской ассамблеи, но были остановлены полицией. К ночи ситуация в центре города стабилизировалась, работают правоохранительные органы.
В результате столкновений с протестующими ранения получили более 30 полицейских. По последним данным, 38 участников беспорядков были задержаны.
Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства осудили протесты, расценив их как ярое неуважение к демократическим принципам.
На выборах в парламент Сербии победила правящая коалиция «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Второе место занял оппозиционный блок «Сербия против насилия», третье – коалиция «Социалистической партии Сербии».