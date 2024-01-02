Исторический день: первая фотосъёмка Луны

CentralAsia (KZ) - Начало новому этапу в истории фотографии положил французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер. 2 января 1839 года химик и изобретатель сделал самую раннюю из известных фотографий Луны и изобрел первую в мире работоспособную технологию фотографии — дагеротипию.

Метод основан на светочувствительности йодистого серебра. Фотографирование происходит на химически обработанную металлическую пластину. Хотя изображение не отличалось ясностью и детализацией, это достижение имело решающее значение для развития астрономии. Раньше астрономы были вынуждены рисовать Луну по памяти, часто пропуская ключевые детали и допуская ошибки.

Луна является естественным спутником Земли и находится от нее на среднем расстоянии 384 400 км. Луна светит отраженным солнечным светом. После периодов бурной солнечной активности отдельные места лунной поверхности могут слабо светиться под действием люминесценции. Благодаря приливным силам, Луна всегда обращена к поверхности Земли одной стороной, за исключением незначительного эффекта либрации. По мере того, как Луна в течение месяца обращается вокруг Земли, происходит знакомый всем цикл смены фаз.

Также 2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Через 62 часа после старта связь со станцией была потеряна из-за окончательной разрядки бортовых аккумуляторов (по расчетам, время их действия было не более 40 часов). На расстоянии в 500 000 километров от Земли АМС «Луна-1» вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первым искусственным спутником Солнца с периодом обращения примерно 450 суток. Уже в сентябре 1959 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л», которая вывела в полет автоматическую станцию «Луна-2». Именно «Луна-2» впервые в мире совершила посадку на поверхность Луны.

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