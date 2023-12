Появились фото парламента Сербии, куда вчера прорывались протестующие сторонники оппозиции

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич показал последствия погрома в здании Старого дворца XIX века, в котором расположена Скупщина (парламент), и назвал беспорядки «майданизацией». По его словам, ущерб «непоправимый».

Протесты в Сербии начались после выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом 46,7% голосов. Оппозиция, набравшая 23,69% голосов, обвинила власти в фальсификации выборов. Накануне вечером представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» блокировали здание Скупщины, сломали дверь и попытались прорваться внутрь, писала газета Kurir. Протестующие потребовали отмены результатов выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ.

Премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что были задержаны более 30 участников протестов. По ее словам, пострадали свыше 30 сотрудников полиции, один из них получил серьезные ранения.

Президент Александр Вучич призвал граждан не волноваться и заверил, что «никакой революции не происходит».

BREAKING: Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm