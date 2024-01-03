Как отдохнуть зимой? Крупнейший фестиваль льда и снега

CentralAsia (KZ) - Для тех, кому не страшен холод, в городе Харбин (Северный Китай) проводится один из самых ярких и масштабных фестивалей льда и снега в мире.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится 5 января 2024 года, но ледяные и снежные скульптуры уже открыты для публичного просмотра с 20 декабря. Сам фестиваль продлиться до конца зимы.

Для создания своих работ мастера берут лед из реки Сунгари. Для более чем 1000 ледяных и снежных скульптур используют 250 тыс. кубических метров льда и снега.

Город Харбин разделен по реке на две части, на которых проходит фестиваль: Мир Льда и Снега и Остров Солнца. Первая зона в большинстве своем открыта ночью. В ней расположились подсвечивающие небоскребы. На другом берегу реки на острове Солнца фестиваль открыт круглосуточно и содержит множество гигантских снежных скульптур. Каждая глыба, из которой созданы статуи, весит несколько сот килограмм.

В 2014 году один снежный скульптор воспроизвел нью-йоркский Эмпайр-Стэйт-Билдинг, а в 2018 году создали захватывающую ледяную башню высотой в 31 метр в форме танцовщицы в платье фламенко.

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