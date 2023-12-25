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Самые долгие морозы за 72 года обрушились на Китай

CentralAsia (CA) -  В Пекине зафиксирован рекорд по количеству часов минусовой температуры в декабре, установленный в 1951 году. Отмечается, что волна холода прокатилась по Китаю и вызвала за собой метели, в результате чего температура упала до исторического минимума, сообщает CGTN.

По состоянию на воскресенье метеорологическая обсерватория в Пекине зафиксировала более 300 часов минусовой температуры с 11 декабря, что является максимальным показателем за месяц с момента начала их регистрации в 1951 году. В этот период в столице также девять дней подряд температура была ниже минус 10 градусов.

В северных и северо-восточных частях страны с прошлой недели наблюдались рекордные холода, а в некоторых районах на северо-востоке температура достигла минус 40 градусов и ниже, поскольку из Арктики хлынул холодный воздух.

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