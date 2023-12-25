В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Адвокат семьи Нукеновых объяснила, почему расследование затянулось

CentralAsia (KZ) - Адвокат Жанна Уразбахова выступила с заявлением по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане Астаны. Подозреваемый по делу - ее супруг, экс-министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

Уразбахова вместе со своим коллегой Игорем Вранчевым представляет интересы потерпевшей стороны. На свой странице в соцсети она поделилась информацией о ходе расследования и выразила признательность общественности за поддержку.

«Все это время мы никак не комментировали дело, мы с коллегой Игорем Вранчевым выполняли свою работу. Подавали ходатайства, делали запросы, ходили на следственные действия. Представители МВД и генеральная прокуратура давала информацию журналистам, мы это не комментировали. Мы также не комментировали, что с первого дня, со стороны некоторых блогеров и журналистов, было множество слухов, домыслов и версий. В память о Салтанат, не будем и дальше обращать внимание на всю эту грязь. Но, считаю важным, что никакого примирения не было и не будет», — озвучила позицию семьи Нукеновых адвокат.

Она также раскрыла подробности материала дела, при этом подчеркнула, что не вправе оглашать некоторые детали в интересах следствия.

«Любые дела по преступлениям такой категории требуют проведения множества экспертиз. Следствие обязано доказать вину человека. В наше время, увы, это нелёгкий процесс. Сейчас проведен ряд судебных экспертиз, сейчас их уже более десяти. Несколько ещё находятся в работе», — отметила Уразбахова, объясняя, почему ход расследование длится долгое время.

Адвокат напомнила, что дело расследуют по второй части статьи 99 УПК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

«Наказывается указанное преступление лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. Как только следствие подойдет к концу, следователь выносит окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается уже на основе всех экспертиз, свидетельских показаний. После чего следователь выносит уведомление об окончании досудебного расследования и дает время сторонам на ознакомление с материалами уголовного дела. По результатам ознакомления защитники готовят свои ходатайства. После их рассмотрения принимается решение, возобновлять ли дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру», — пояснила адвокат.

Учтут ли предыдущую судимость Бишимбаева?

Ранее экс-министр был осужден за тяжкое коррупционное преступление. Адвокат уточнила, что по особо тяжким преступлениям, подсудимый имеет право требовать суда присяжных.

«Так как срок наказания подозреваемого по первой судимости до конца не отбыт, судимость еще не снята, при этих обстоятельствах убийство Салтанат расценивается как рецидив. Все это расценивается как отягчающее обстоятельство», - написала она.

Кроме того, по словам Жанны Уразбаховой, в связи с резонансом этого события, к ней поступают звонки из других стран.

«Повестка на сегодня одна — нулевая терпимость к любым формам насилия. Мы больше терпеть и молчать не будем! Ко мне ежедневно звонят журналисты из Канады, Франции, Турции и РФ. Все содрогнулись, убийство Салтанат не оставило равнодушным никого», — подчеркнула она.

В начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане. По делу об убийстве арестован ее муж – бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, а также его брат, возглавлявший заведение, где была убита Нукенова.

По информации полиции, в ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о ссоре между посетителями, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Ранее полиция Астаны сообщала, что уголовное дело по факту убийства Нукеновой возбуждено по статье 99, часть 1 УК РК – «Убийство». Экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы

Но теперь дело в отношении Бишимбаева расследуют по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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